وزير الكهرباء: الربط مع الكويت ينجز نهاية العام الحالي بمعدل 500 ميغاواط

2024-03-15 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاحدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، مراحل وموعد إنجاز الربط الكهربائي مع أربع دول، فيما أكد دخول 500 ميغاواط من الربط الخليجي نهاية العام الحالي.وقال فاضل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عقود الربط أغلبها قيد التنفيذ فالربط مع الأردن وصل الى مراحله الأخيرة فقط فتح الاعتماد لإطلاق التيار الكهربائي"، موضحاً أن" الربط السعودي وصل الى مراحل متقدمة، وتم توقيع العقد الاستشاري لإعداد التنادر".وأضاف أن "الربط الخليجي فيه معدلات الإنجاز بين الجانب الكويتي والعراقي قد تجاوزت 45 بالمئة، ونهاية هذا العام سينجز الخط ونطلق 500 ميغاواط".وأشار فاضل الى أن" الربط مع الجانب الإيراني، حالياً الخطوط في العمل وهناك جزء منها لا نحتاجه في الوقت الحالي، والوزارة سائرة بكل العقود بشكل منسجم ومدروس".