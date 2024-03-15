الأنواء الجوية تعلن عودة الحالة المطرية منتصف الأسبوع المقبل

2024-03-15 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون على عموم البلاد صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في جميع أقسام البلاد".

وأضاف البيان أن "يوم الأحد، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد".

وبين أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع أن "يوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".