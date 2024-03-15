رصاصة خال تصيب "ابن الأخت" في كركوك

2024-03-15 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة شاب برصاصة في ساقه، نتيجة مشاجرة عائلية، فيما اعتقلت قوة أمنية مطلوباً من ديالى بنقطة تفتيش ضمن محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة وقعت بين مدني (خاله)، مع شاب (ابن شقيقته)، بسبب مشكلات عائلية في حي النصر جنوبي محافظة كركوك".

ولفت المصدر، إلى أن "المشاجرة تطورت إلى قيام خال الشاب بسحب مسدس نوع 9 ملم، وأطلق النار على ساق ابن شقيقته وأصابه، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج".

إلى ذلك، أخبر المصدر بأن "قوة من نقطة تفتيش ناحية تازة (15 كم جنوب كركوك)، اعتقلت مطلوباً من أهالي ناحية المنصورية بديالى، وعليه قضية وفق قانون العقوبات العراقي 457، وبعد تدقيق المعلومات في الحاسبة، تم نقله إلى مقر احتجاز".