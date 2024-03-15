اليوم ..أربع مباريات لحساب المجموعة الأولى من ممتاز الكرة

2024-03-15 10:54:12 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة أربع مباريات لحساب المجموعة الأولى .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق ميسان سيستضيف على ملعبه نظيره البيشمركة لحساب المجموعة الأولى، فيما يحتضن ملعب الشرقاط مواجهة أهل الدار مع فريق الفهد".وأضاف أن "ملعب الشطرة سيشهد لقاء فريق الناصرية وسامراء، بينما يلتقي فريق مصافي الجنوب مع عفك على ملعب الفيحاء".وأوضح أن مباريات المجموعة الثانية ستستكمل يوم غدٍ السبت حيث يلتقي الديوانية مع الرمادي على ملعب الأول، ويستضيف الكوفة فريق البحري، والجولان يستقبل الصناعات الكهربائية، والغراف يلتقي ديالى في ملعب الشطرة، ويستضيف ملعب المصافي أصحاب الأرض مع الصناعة، وتختتم مباريات الجولة بلقاء الكرمة مع الاتصالات لحساب المجموعة الأولى".