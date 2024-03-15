2024-03-15 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأميركية. تحرك الأسعار انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0533 بتوقيت […]

ظهرت المقالة النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4% أولاً على ايرث نيوز.