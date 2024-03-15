أميركا تجدد السماح للعراق بدفع تكاليف امدادات كهرباء إيران

2024-03-15 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ،إن الولايات المتحدة جددت إعفاء مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء. بدأت واشنطن إصدار الإعفاءات العام الماضي، مشددة على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في “معاملات غير خاضعة للعقوبات” مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. من […]

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