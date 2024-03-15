2024-03-15 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نصح الخبير الروسي في التواصل الاجتماعي بافيل شاشلوف بالتخلي عن الهاتف الذكي خلال النهار تدريجيا، بدءا من الفترة الصباحية. وقال:” من الصعب إنكار فوائد أجهزة الكمبيوتر بالطبع، لكن البعض يصبح معتمدا عليها حقا”. وتحدث بافيل شاشلوف، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي في مقابلة مع موقع Life.ru الإلكتروني الروسي عن طرق الخروج من حفرة […]

ظهرت المقالة نصائح للتخلص من الإدمان على الهواتف الذكية أولاً على ايرث نيوز.