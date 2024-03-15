2024-03-15 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يدفع الطلب في الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل نمو الإنتاج العالمي من النفط في المدى القريب مما سيعوض تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+. وتأتي توقعات زيادة الإمدادات بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار ما يعرف باسم تحالف أوبك+، هذا الشهر على تمديد الخفض […]

ظهرت المقالة هذه الدول ستعوض تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في 2024 أولاً على ايرث نيوز.