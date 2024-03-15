2024-03-15 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، قال ليفاندوفسكي: "اللعب ضد مبابي في الليجا سيكون رائعاً، وان حدث هذا الانتقال فلن أكون خائفاً، بل سأنظر إليه بشكل إيجابي".

وفي سياق آخر، أكد الدولي البولندي على استمراره مع البارسا لموسم آخر على الأقل، قائلاً: "كل شيء واضح بالنسبة لي، سأبقى في برشلونة الموسم المقبل".

وبسؤاله عن توقعاته لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال، أجاب: "كل المتأهلين أقوياء، ومن الصعب تفضيل مواجهة أحدهم على آخر.. ربما أختار دورتموند، ألن تكون العودة إلى هناك كلاعب في برشلونة عاطفية؟"

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد 3 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي آرسنال ومانشستر سيتي، كما تأهل عملاقا ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولن تكون هناك قيود على القرعة، لتكون مفتوحة على كافة الاحتمالات، مما يعني إمكانية صدام فريقين من بلد واحد، أو من سبق لهما أن تواجدا في مرحلة المجموعات.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وأبلغ اللاعب إدارة الباريسي بأنه سيرحل مجاناً، وسط تقارير تؤكد اقترابه من الميرينجي.

المصدر: كوورة



