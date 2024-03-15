مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العراق

2024-03-15 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حسمت ثمانية أندية تأهلها إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد خوضها منافسات دور الـ16 على مدار ثلاثة أيام.

وكشفت مواجهات دور الـ16 هوية الفرق الثمان التي تأهلت للدور ربع النهائي، وهي (الزوراء، الشرطة، القوة الجوية، أربيل، الميناء، نوروز، النفط، ونفط ميسان).

وستقام أربع مواجهات في الدور ربع النهائي من البطولة، بعد التعرف على هوية الفرق الصاعدة، وحسب ترتيب المجاميع والقرعة التي أجرتها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق للفرق الـ16 المشاركة، بينما سيتم تحديد موعد انطلاق الدور ربع النهائي، بوقت لاحق.

وسيلاقي الشرطة نظيره الميناء، وأربيل يلاعب النفط، بينما سيواجه القوة الجوية، فريق نفط ميسان، أما الزوراء فسيواجه نوروز.



