إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

2024-03-15 11:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، صباح الجمعة وذكرت وكالة يو كاي أم تي أو، التي تديرها القوات الملكية البريطانية، أن سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرضت لبعض الأضرار، مشيرة إلى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها. وفي حين لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ومنذ 19 نوفمبر تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في ظل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر تشرين الأول.