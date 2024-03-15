بحوزتهما 46 بطاقة مصرفية معدة للتهريب.. القبض على متهمين في مطار النجف

2024-03-15 11:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، ضبط متهمين اثنين بحوزتهما 46 بطاقة مصرفية معدة للتهريب في مطار النجف الاشرف.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الاشرف التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، متهمين اثنين بحوزتهما (46) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع معدة للتهريب".

واضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".



