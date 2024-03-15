2024-03-15 11:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (15 آذار 2025)، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وآخر بتزوير صك بقيمة 15 مليون دينار بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل أحد المواطنين ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وبينت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات".

وفي سياق منفصل، أشارت الى أن "مفارز مكتب البياع، ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 15 مليون دينار"، موضحةً أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".