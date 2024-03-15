اليوم .. مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية من ممتاز السلة

2024-03-15 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الجمعة في بغداد وبابل مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم الحالي (2023-2024) إذ يلتقي فريقا دجلة الجامعة والدفاع الجوي في بغداد، بينما يستضيف فريق الحلة نظيره الكهرباء.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"اللقاء الأول الذي ستحتضنه قاعة الشعب الأولمبية في العاصمة بغداد، يأمل من خلاله فريق الدفاع الجوي بمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية الأخيرة، معولاً على إمكانات لاعبيه وانسجامهم بغية تحقيق فوز يعزز به صدارته لفرق الدوري، في المقابل يطمح لاعبو فريق دجلة الجامعة إلى تقديم مستوى يجارون به المنافس وبالتالي إحداث المفاجأة ومحاولة خطف النقاط الكاملة".وأضاف أن " المواجهة الثانية سيعول فيها فريق الحلة على نجاعة لاعبيه التهديفية عندما يستضيف نظيره الكهرباء، فضلاً عن المؤازرة الجماهيرية التي سيحظى بها صاحب الدار لتحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة خلال عمر المسابقة، من جانبه يأمل الفريق الضيف في المحافظة على توازنه واللعب بعيداً عن الضغوطات كونه يخوض المباراة خارج أرضه، والتركيز على توجيهات المدرب إذا ما أراد كسب النتيجة والبقاء ضمن الفرق المتنافسة على المربع الذهبي".