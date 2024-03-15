الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحيه اليوم لخوض انتخابات برلمان الاقليم

2024-03-15 12:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، اجتماعًا، لحسم مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان والمقررة في العاشر من حزيران 2024.

وقال المتحدث بإسم الحزب سعدي أحمد بيره في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "اجتماع اليوم يسعى لحسم مرشحي الاتحاد الوطني للانتخابات المقبلة في كردستان"، مبينا أن "الاجتماع سيصوت على الأسماء التي رشحتها مراكز الحزب في الدوائر المختلفة".

وأضاف بيره، أن "الاتحاد الوطني سيحدد لكل دائرة انتخابية ضعف عدد المقاعد المخصصة لها"، موضحا أن "إجمالي عدد مرشحي الاتحاد الوطني للانتخابات التشريعية في الإقليم المقررة في العاشر من حزيران المقبل يصل إلى 200 مرشح موزعين بين الدوائر الأربع".

وكانت مصادر صحفية قد اشارت في وقت سابق، الى أن بافل طالباني سيترأس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، و شالاو كوسرت رسول قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل.

ومن الجدير بالذكر ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".