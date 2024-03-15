2024-03-15 12:18:11 - المصدر: منصة إيشان

حدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، مراحل وموعد إنجاز الربط الكهربائي مع أربع دول، فيما أكد دخول 500 ميغاواط من الربط الخليجي نهاية العام الحالي. وقال فاضل، في تصريح صحفي تابعته منصة “ايشان” إن” عقود الربط أغلبها قيد التنفيذ فالربط مع الأردن وصل الى مراحله الأخيرة فقط فتح الاعتماد لإطلاق التيار الكهربائي”، موضحاً […]

ظهرت المقالة بمعدل 500 ميغاواط.. وزير الكهرباء: الربط مع الكويت ينجز نهاية العام الحالي أولاً على Eishan.