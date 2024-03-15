2024-03-15 12:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، منح العراق إعفاء جديداً ضمن سلسلة إعفاءات بدأت بها منذ عام 2018، لتمكن بغداد من شراء الطاقة من طهران، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء. وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن “الإعفاء الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، قد تم تجديده للمرة الـ21، هذه الإعفاءات تم إصدارها بانتظام […]

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية تجدد إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية للمرة 21 أولاً على Eishan.