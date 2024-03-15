الولايات المتحدة تراهن على 3 دول لتعويض خفض الإنتاج الطوعي لتحالف "أوبك+"

2024-03-15 12:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن تعوض غيانا وكندا والبرازيل نمو الإنتاج العالمي من النفط في المدى القريب مما سيعوض تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+".

وتأتي توقعات زيادة الإمدادات بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، في إطار ما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، هذا الشهر على تمديد الخفض الطوعي في الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يومياً سعيا لدعم الأسعار.

ويمكن أن يؤدي النمو من المنتجين من خارج "أوبك+" إلى تقويض جهود التحالف في تحقيق التوازن بأسواق النفط وسط مخاوف بشأن نمو الطلب العالمي وزيادة الإمدادات.

وتشكل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا أكثر من 80% من نمو المعروض عالمياً في التوقعات الحالية لإدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج "أوبك+" من المنتجات النفطية المكررة سينخفض ​​بمقدار مليون برميل يومياً في 2024، بينما ستنمو إمدادات الدول غير الأعضاء بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة.

وفي 2025، سيرتفع إنتاج "أوبك+" من المنتجات النفطية بمقدار 900 ألف برميل يومياً مع انتهاء تخفيضات الإنتاج، بينما سينمو الإنتاج من خارج "أوبك+" 1.1 مليون برميل أخرى يومياً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المعروض العالمي من النفط والمنتجات النفطية المكررة بلغ 101.8 مليون برميل يومياً في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 400 ألف برميل يومياً في 2024، ومليوني برميل يومياً في 2025.

وبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.3 مليون برميل يومياً في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 400 ألف برميل يومياً في العام الحالي، و800 ألف برميل يومياً في 2025.