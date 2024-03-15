الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي كليات الطب العام.. رابط مباشر

2024-03-15 12:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، اطلاق استمارة التعيين لخريجي كليات الطب العام من خريجي العام الدراسي (2022 - 2023).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كلية الطب العام من خريجي العام الدراسي (2022 - 2023) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية".

واضافت، أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة 15 يوماً ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط وسيتم الرد عليكم بأسرع وقت".

الاستمارة الالكترونية: أضغط هنا