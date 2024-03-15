2024-03-15 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تكبدت شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة، أديداس، أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 30 عامًا، وحذرت من أن المبيعات في أميركا الشمالية ستنخفض مرة أخرى حيث يعاني تجار التجزئة للملابس الرياضية في الولايات المتحدة من ارتفاع المخزونات. وتكافح شركة الملابس الرياضية للنهوض بمبيعاتها بعد فسخ عقدها مع الفنان ومغني الراب الشهير كانييه […]

ظهرت المقالة “كانييه ويست” يطيح بأديداس..أول خسارة منذ أكثر من 30 عامًا أولاً على ايرث نيوز.