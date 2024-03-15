وزارة الصحة تفتح باب التعيين لخريجي كلية الطب للعام 2022- 2023

2024-03-15 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب للعام الدراسي 2022- 2023. وذكر بيان للوزارة تلقته” ايرث نيوز” أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كلية الطب العام من خريجي العام الدراسي (2022 – 2023) الراغبين بالتعيين على […]

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