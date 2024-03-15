2024-03-15 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية، الجمعة، إذ عوضت مكاسب قطاع الاتصالات أثر موجة بيع أسهم عالمية بعد صدور بيانات كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أكبر من المتوقع، مما قلل من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو. تحركات الأسهم استقر المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، […]

ظهرت المقالة الأسهم الأوروبية تستقر لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي أولاً على ايرث نيوز.