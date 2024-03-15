2024-03-15 13:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، بالقبض على "قاتل" نجل مدير شرطة سليمان بيك في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت الجهات الأمنية من القاء القبض على قاتل نجل مدير شرطة (سليمان بيك) جنوب محافظة كركوك".

وأضاف ان "القاتل من أهالي منطقة سليمان بيك"، لافتا الى ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا مع الجاني لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها".

وكان مصدر أمني، افاد مساء الثلاثاء، (12 آذار 2024)، بمقتل نجل مدير شرطة (سليمان بيك) جنوب محافظة كركوك في هجوم مسلح.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين هاجموا منزل منتسب بشرطة صلاح الدين في منطقة الـ 55 جنوبي كركوك".

وأشار الى، ان "المسلحين قاموا بإطفاء الكهرباء على منزل الضحية جنوبي كركوك، وخلال خروجه أطلقوا الرصاص على رأسه وأردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، ان "المنتسب هو نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين".



