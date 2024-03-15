2024-03-15 13:00:12 - المصدر: منصة إيشان

يصادف يوم غد السبت، ولمدة خمسة أيام عيد الخليقة (البرونايا)، عند طائفة الصائبة المندائيين في العراق، وهو عيد “خلق عالم الأنوار الذي تجلت خلالها كلمة الخالق الحي العظيم”، بحسب معتقداتهم. وتتجمع العوائل المندائية لإحياء طقوس العيد عند مندي الصابئة الذي عادة ما يقع عند النهر، ويتضمن الإحتفال إقامة صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري وتنحر […]

ظهرت المقالة الصابئة يحتفلون بالأيام الخمسة البيضاء على ضفاف الأنهار أولاً على Eishan.