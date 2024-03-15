2024-03-15 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقر ريال مدريد، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، على قرار مهم، سيتم تطبيقه على جميع لاعبيه بدون أي استثناءات هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يسمح للاعبيه الذين سيشاركون في كأس أوروبا أو كوبا أمريكا بالمشاركة لاحقا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأضافت الصحيفة ان "ريال مدريد لا ينوي إجراء أي استثناءات والقرار سيطبق على الجميع، ولا مجال لتغيير الفكرة".

وأشارت الصحيفة، أن سبب هذا القرار هو المجهود البدني الزائد الذي سيعاني منه اللاعبون قبل بدء الموسم الجديد، والذي سيؤثر بالسلب لاحقا والمقال الأقرب هو بيدري لاعب برشلونة.

وتابعت "ماركا": "الموسم المقبل سيكون مليئا بالمباريات، بسبب تغيير نظام دوري الأبطال، وإقامة أول كأس عالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستستمر لمدة شهر كامل.

المصدر: ماركا



