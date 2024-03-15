في بغداد.. القبض على قاتل نجل مدير شرطة سليمان بيك (تحديث)

2024-03-15 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بقتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك التابعة لصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية في العاصمة بغداد ألقت القبض على الشخص الذي قام قبل أيام بقتل الشرطي نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك في منطقة 55 بمدينة كركوك".

وبين أن "مديرية استخبارات كركوك قامت بعد جمع المعلومات بملاحقة القاتل وتوصلت إلى مكان تواجده في بغداد"، مشيراً إلى أنه "يجري حالياً التحقيق معه قبل إحالته إلى الجهات المختصة".

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنه "بعد وقوع جريمة قتل المفوض معتز عبد الوهاب نجل العميد عبد الوهاب البياتي مدير شرطة ناحية سليمانية بيك، تم تشكيل فريق عمل من قسم إجرام كركوك وخلال فترة قياسيه أقصاها 24 ساعة تم التعرف على هوية الجاني ويدعى (ع. ج. ط.) وهو من سكنة ناحية سليمان بيك في صلاح الدين".

وتابع المصدر "بعد قتل الضحية هرب الجاني إلى محافظة ديالى ومن ثم إلى العاصمة بغداد، وبعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية في بغداد تم القبض على المتهم اليوم واعترف بأنه نفذ الجريمة لوجود خلافات بينهم".

وكان مصدر أمني في كركوك، قد أبلغ يوم الثلاثاء الماضي وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً مسلحاً قام بقتل منتسب في شرطة محافظة صلاح الدين، وهو نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك".

وعن تفاصيل العملية، بين المصدر، أن "المسلح قام بإطفاء خط مولدة الكهرباء عن منزل الضحية في حي 55 وسط كركوك، وعند خروجه لباب المنزل أطلق عليه رصاصة في الرأس".