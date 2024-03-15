2024-03-15 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً.وقال حنون في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعضهم منهم موقوفون، والبعضهم الآخر هاربون، والبعضهم منهم مكبل".واضاف أن "محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريباً سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب".وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد لوكالة الانباء العراقية (واع) في وقت سابق أن "هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية"، لافتاً إلى أن "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال".وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح ونحن قريبون جداً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة. والشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول".