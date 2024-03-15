بتوزيع 4 ملايين دينار لكل اسرة.. الهجرة تشجع نازحي سنجار على العودة لديارهم

2024-03-15 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، المباشرة بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة (صكوك) المنح المالية للأسر العائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة".

وأوضحت، أن "هذه المبادرة، تأتي تشجيعا للأسر على العودة الطوعية قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح في 30 من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ولفتت الى، أنه "سيتم شمول بقية الأسر التي ستترك المخيمات وتعود إلى مناطقها بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".



