انطلاق حملة "العراق هويتي" بجميع دوائر أحوال بغداد الاثنين المقبل

2024-03-15 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، اليوم الجمعة (15 آذار2024)، انطلاق حملة "العراق هويتي" في جميع دوائر أحوال بغداد الاثنين المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إنطلاق حملة (العراق هويتي) في جميع مديريات الأحوال المدنية في بغداد لجميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية من سكنة محافظة بغداد ممن لم يصدروا البطاقات الوطنية الموحدة سيكون الاثنين المقبل".

واضافت "كما تم تحديد أيام (الاثنين ، الاربعاء ، الخميس) من الساعة (12 ظهراً ولغاية5 عصراً) للمراجعة"، مؤكدة على "المشمولين بالحملة متابعة هواتفهم لمعرفة تفاصيل الرسائل النصية التي ترد اليهم".

ودعت الهيئة بحسب البيان الى "متابعة صفحة (هيئة الحماية الإجتماعية) على موقع الفيس بوك والتأكيد أيضاً على مراجعة أقسام هيئة الحماية الاجتماعية الستة في بغداد واستلام استمارة الحاسبة مختومة من قبل مدير القسم ليتسنى للمديريات اكمال الاجراءات الخاصة لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة".