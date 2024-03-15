2024-03-15 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، عن صدور تعليمات أمنية عليا بإعادة مسك حقول نفطية غير مستثمرة شمال وشمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حقول الخشم الأحمر والكمر والتي تمتد آبارها بين ناحيتي العظيم (70كم شمال بعقوبة) وقره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) تعد من الحقول النفطية المهمة في ديالى بعد حقول نفط خانة، لكنها غير مستثمرة رغم انها اكتشفت قبل اكثر من 4 عقود وباحتياطات نفطية كبيرة".

وأضاف المصدر، أن "تعليمات أمنية عليا من بغداد، صدرت من خلال إعطاء الضوء الأخضر بإعادة مسكها وفق خطة عمل بالتنسيق مع شركة نفط الوسط تمهيدًا للعمل عليها من قبل الشركات المستثمرة في القطاع النفطي في مبادرة هي الاولى من نوعها".

وأشار الى أن "العمل في هذه المناطق يتطلب جهدًا امنيًا مضاعفاً من اجل فرض الاحزمة عن بعد وتوفير البنى التحتية لكي تكون الشركات على قدرة العمل والحركة من دون اي قيود".

وتضم ديالى سلسلة حقول نفطية اغلبها غير مستثمرة خاصة في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي والشرقي منها.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد أعلن الاحد (15 تشرين الأول 2023)، تفعيل ثلاثة عقود مع الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول غازية، ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، أكد على أهمية تفعيل ثلاثة عقود مع شركة الهلال الإماراتية ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ "400" مليون قدم مكعب قياسي من حقول (خشم الأحمر ، كلابات ، خضر الماي)"، مبيناً أنه "جاء ذلك خلال التوقيع على تفعيل العقود للحقول والمواقع المذكورة ، مؤكداً الاتفاق مع الهلال الإماراتية على اتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة انجاز معجلة امدها سنة ونصف".

وأكد عبدالغني بحسب البيان، أن "الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الخامسة التي تم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة بالتأهيل في شباط الماضي 2023"، مشيرا الى "أهمية استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية".