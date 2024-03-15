الجهد الخدمي يحدد موعد إنجاز مشاريع خطة 2023

2024-03-15 14:10:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فصل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في بغداد، اليوم الجمعة، أعماله في منطقة الطوبجي بعد استئنافها، وفيما أعلن نسبة الإنجاز المتحققة، أكد إنجاز جميع مشاريع خطة العام الماضي 2023 نهاية شهر حزيران المقبل وقال رئيس الجهد الهندسي والخدمي في بغداد، عبد الرزاق المالكي، إن الأعمال في منطقة الطوبجي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية بسبب استحداث خط رئيسي للمجاري، وبعد إكمال التصاميم وتنفيذها استؤنفت الأعمال نهاية الشهر الثاني. وأضاف المالكي، أن نسبة العمل سابقا كانت 52 بالمئة قبل التوقف، فيما بلغت حاليا بعد استمرار الأعمال 59 بالمئة. ولفت إلى أن الأعمال تضمنت إنشاء شبكة ماء بالكامل للمنطقة، وكذلك تنظيم شبكات المجاري القديمة، وهناك فقرات إنشاء السواقي والأعمال الترابية وفرش الحصى الخاص وأعمال التبليط. وأكد أن هناك متابعة مستمرة من قبل فريق الجهد المحلي لمحافظة بغداد، وكذلك فريق الجهد المركزي، لافتا إلى أن خطة الفريق واستنادا إلى توجيه رئيس الوزراء، تتمثل بإنجاز جميع المشاريع ضمن خطة عام 2023 خلال ثلاثة أشهر أي نهاية شهر حزيران المقبل.