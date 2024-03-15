العشرات من العائلات الايزيدية تبدأ بالعودة الى سنجار

2024-03-15 14:12:12 - المصدر: قناة الثامنة

بدأت العشرات من العائلات الأيزيدية بالعودة من محافظة دهوك إلى منازلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بعد ما يقرب عقد من العيش في مخيم للنازحين، حيث يقيم معظم هؤلاء النازحين في مخيم كبرتو منذ أغسطس/آب 2014، عندما اجتاح داعش موطنهم في سنجار. ونظمت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وإدارة الهجرة والاستجابة للأزمات في محافظة دهوك، عملية اعادة العائلات الايزيدية من دهوك الى مناطق سكناها في سنجار. وقال قاسم غانم وهو أيزيدي نازح من سنجار انهم يعودون الان الى منازلهم ويبدأون الحياة من جديد. "لقد هربنا، وأصبحنا نازحين، واحتضننا الناس الطيبون هنا وبذلوا قصارى جهدهم