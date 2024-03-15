أربيل تحتضن التجمع الثاني لنهائيات الدوري الممتاز للكرة الطائرة

2024-03-15 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، تحديد الـ24 من شهر آذار الجاري، موعداً لانطلاق منافسات التجمع الثاني لنهائيات دوري أندية العراق للدرجه الممتازة.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد، حددت محافظة أربيل في إقليم كوردستان لاحتضان المنافسات المقرر انطلاقها في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري"، لافتاً إلى أن "جميع مباريات التجمع الثاني تقام في قاعة (أكاد عينكاوة) في أربيل".

وأضاف اللاوندي، أن "فريق البيشمرگة يقف بالمركز الأول من لائحة ترتيب الفرق بعد انتهاء التجمع الأول في البصرة، يليه فريق أربيل بالمركز الثاني، ثم غاز الجنوب ثالثاً، ومصافي الشمال رابعاً، والبحري الخامس والأخير".

وأوضح أن "المنافسات ستنطلق بجولتها الأولى يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق مصافي الشمال مع غاز الجنوب في الساعة الثامنة والنصف مساءً، والثانية تجمع أربيل والبحري في الساعة العاشرة والنصف مساءً، بينما سيكون فريق البيشمركة بالانتظار".