دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصطدم بالسيتي وبرشلونة يواجه باريس

2024-03-15 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة، عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي، ومواجهات ملحمية في الدور نصف النهائي المقبل.

وأوقعت القرعة، مانشستر سيتي، بطل النسخة الماضية، بالنادي الملكي الأكثر تتويجاً بالبطولة ريال مدريد، فيما اصطدم نادي آرسنال الطموح والعائد بقوة للمسابقة، بالعملاق البافاري بايرن ميونخ.

هذا وأفضت نتائج القرعة عن صدام متكرر بين باريس سان جيرمان ونادي برشلونة، في حين أوقعت القرعة نادي أتلتيكو مدريد بمواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني.