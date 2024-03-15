النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في كربلاء

2024-03-15 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، إحباط محاولة للاستيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في محافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينارٍ".

وأوضحت، أن "العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط".

واشارت الى، أنه "تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله "وتزحيفه" إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط"، مبينةً أن "العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة، وأن قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة".



