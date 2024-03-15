وزير الداخلية يوجه بحجز الدراجات النارية "غير الملتزمة" بالاشارة الضوئية

2024-03-15 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد بدء العمل بنظام المرور الذكي، لاحظت الجهات المعنية في وزارة الداخلية التزاما كبيرا لسائقي المركبات في العمل بهذا النظام، بعكس سائقي الدراجات النارية".

وأضاف العميد ميري، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية 30 يوما"، وفقا للبيان.