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فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب وصرف مستحقات الفلاحين

فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب وصرف مستحقات الفلاحين
فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب وصرف مستحقات الفلاحين
2024-03-15 15:06:11 - المصدر: قناة الثامنة
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن فتح باب التعيين لخريجي كلية الطب للعام الدراسي 2022- 2023، فيما أعلنت وزارة الزراعة، عن صرف المستحقات المالية لمسوقي الذرة الصفراء للموسم 2023-2024. وذكر بيان للوزارة أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كلية الطب العام من خريجي العام الدراسي (2022 - 2023) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الاحصائية". واشار البيان الى أن "الاستمارة الالكترونية ستبقى مفتوحة لمدة (15 ) يوماً". ومن جانبها ذكرت وزارة الزراعة، في بيان "نعلن ومن خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور، عن صرف المستحقات المالية لمسوقي

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