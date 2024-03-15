2024-03-15 15:06:11 - المصدر: منصة إيشان

عرضت “حماس” على وسيطين والولايات المتحدة تصورها لهدنة في غزة تشمل إطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد. وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا لمقترح حماس فإن المرحلة المرحلة الأولى “تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف […]

ظهرت المقالة حماس تعرض تصورها عن هدنة غزة: تتضمن الافراج عن 100 من المحكومين بالمؤبد أولاً على Eishan.