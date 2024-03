نائب محافظ ذي قار يترأس اجتماعا مع الجريمة المنظمة لمتابعة مشكلة الاسعار

2024-03-15 15:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ترأس نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي اجتماعا مشتركا مع مدير مكافحة الجريمة المنظمة احمد جابر السعدون وعددا من الضباط المختصين مشاكل الاسعار في الأسواق المحلية. وناقش العتابي مع الحاضرين مشكلة إرتفاع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك وما هي الاجراءات المتبعة للمراقبة والسيطرة عليها. وشدد العتابي في...

