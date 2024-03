2024-03-15 15:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت دائرة انواء الناصرية اليوم الجمعة، بتعمق المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر وتوقعات بهطول امطار متفرقة في المحافظة . وذكر مدير الدائرة احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ما زال تاثير منخفض البحر الاحمر على المنطقة مكونة حالة عدم استقرار وهطول امطار بفترات متقطعة تنتهي ظهر يوم...

The post تعرف على الطقس في مدينة الناصرية اليوم first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post تعرف على الطقس في مدينة الناصرية اليوم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.