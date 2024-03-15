لمدة 30 يوميا.. توجيه حكومي بحجز الدراجات النارية غير الملتزمة بالإشارة الضوئية

2024-03-15 15:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية 30 يوماً. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إنه وبعد بدئ العمل بنظام المرور الذكي لاحظت الجهات المعنية في وزارة الداخلية التزاماً كبيراً من قبل سائقي المركبات بالعمل بهذا النظام، بعكس سائقي الدراجات النارية، وعليه وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية 30 يوما.