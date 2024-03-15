إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في كربلاء

2024-03-15 15:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، إحباطها عمليَّة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته 50 دونماً وقيمته 62 مليار دينارٍ في مُحافظة كربلاء المقدسة. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع، أنَّ ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته 50 دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى 62,500,0000,000 مليار دينار، مُوضحة أنَّ العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط. وأضافت أنَّه تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله وتزحيفه إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط، لافتة إلى أن العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة. وأشارت إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة.