2024-03-15 15:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي، آلب أرسلان بيرقدار، أهمية ولاية ديار بكر آمد على صعيد إنتاج النفط، مبيّناً أنها تنتج نحو 15 ألف برميل من النفط يومياً. آلب أرسلان بيرقدا، زار ديار بكر يوم الخميس 14 آذار 2024، متحدثاً عن المناطق التي بدأوا التنقيب عن النفط فيها. في هذا الصدد، أوضح أنهم بدأوا التنقيب عن النفط في مناطق كابار، كانون وبستا، قائلاً: ديار بكر تشكّل موقعاً نفطياً مهماً لنا. ننتج نحو 15 ألف برميل من النفط يومياً، ونأمل أن نزيد هذه الكمية مع الاكتشافات الجديدة. حول إنتاج الغاز الطبيعي في تركيا أوضح: بدأنا استخدام غازنا الطبيعي الذي ننتجه في حقل سكاريا بالبحر الأسود في المنازل. وأكدوا أنهم سيجعلون تركيا مستقلة على صعيد الطاقة من خلال الاكتشافات وأعمال التنقيب الجديدة. بموجب قرار نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، جرى تمديد رخص التتنقيب عن النفط في حقول ولايات ديار بكر وأورفا رووها وقرقلر إيلي وأديرنة لعامين آخرين. القرار نص على تمديد رخص التنقيب النفطي في حقول ديار بكر وأورفا البالغة مساحتها 45 ألفاً و783 هكتار اعتباراً من 30 كانون الأول 2023 من أجل تحديد الإمكانات الهيدروكربونية للمنطقة وإدخالها في اقتصاد البلاد. في وقت سابق أعلنت الشركة الوطنية التركية للاستثمارات النفطية عن اكتشافات جديدة في عدة مناطق بالقرب من حدود إقليم كوردستان، خاصة في شرناخ، بطمان، سيرت، هكاري جولميرك وديار بكر.