قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. أربع مواجهات نارية

2024-03-15 15:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

افرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2023-2024) التي أجريت بمقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أربع مواجهات نارية ابرزها لقاء حامل اللقب مانشستر ستي الإنكليزي وريال مدريد الاسباني.

ووضعت القرعة فريق آرسنال الإنكليزي بمواجهة بايرن ميونخ الألماني، كما وضعت فريق اتلتيكو مدريد الاسباني بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفريق ريال مدريد الاسباني بمواجهة حامل اللقب مانشستر ستي الإنكليزي وأخيرا باريس سان جيرمان الفرنسي بمواجهة برشلونة الاسباني.

وتم اجراء القرعة وفق النظام المفتوح دون أي قيود، بمعنى إمكانية صدام فريقين من بلد واحد، أو من سبق لهما أن تواجدا في مرحلة المجموعات.

قرعة نصف النهائي والنهائي

وبعد الانتهاء من قرعة دور الثمانية، سيجري اليويفا، قرعة أخرى لنصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية لأسباب إدارية.

مواعيد مباريات ربع النهائي

ويضطر عشاق كرة القدم لانتظار نهاية شهر مارس/آذار الجاري، للعودة من جديد لمتابعة مباريات التشامبيونزليج في أبريل/نيسان المقبل.

جولة الذهاب: 9 و10 أبريل/نيسان 2024

جولة الإياب: 16 و17 أبريل/نيسان 2024

مواعيد مباريات نصف النهائي

جولة الذهاب: 30 أبريل/نيسان و1 مايو/آيار 2024

جولة الإياب: 7 و8 مايو/آيار 2024

موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويحتضن ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، المباراة النهائية لنسخة دوري الأبطال الحالية، يوم السبت الموافق 1 يونيو/حزيران 2024.

وسبق لملعب ويمبلي، استضافة 7 نهائيات أوروبية من قبل، أكثر من أي ملعب آخر.