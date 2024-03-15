قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

2024-03-15 15:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

واسفرت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

أرسنال الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي - برشلونة الإسباني

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:

الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان - برشلونة).

الفائز من مباراة (أرسنال - بايرن ميونيخ) أمام الفائز من (ريال مدريد - مانشستر سيتي).

ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟

مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يومي 9 و10نيسان المقبل، والإياب يومي 16 و17 نيسان.

يذكر أن نهائي البطولة سيحتضنه ملعب ويمبلي في لندن، يوم 1 حزيران المقبل.