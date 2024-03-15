مقتل عتال كوردي برصاص قوات الأمن الإيراني

2024-03-15 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "هنگاو" الكوردية المعنية بحقوق الإنسان، يوم الجمعة، مقتل عتال كوردي إيراني برصاص قوات الأمن في إيران.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العتال عطا الحسيني فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات مدينة كرمانشاه الإيرانية وذلك بعد مكوثه فيه بسبب إصابة بليغة أصيب بها على يد القوات الأمنية الإيرانية قبل تسعة أيام".

وبينت أن "قوات الأمنية الإيرانية أطلقت النار بشكل مباشر على الحسيني أثناء رحلة نقل للبضائع في حدود منطقة نوسود الإيرانية".

وعتال "کۆڵبەر" باللغة الكوردية، وتعني الأشخاص الذين ينقلون البضائع من بلد لآخر بطريقة غير رسمية عبر حملها على ظهورهم وتجاوز الحدود بين البلدان مشياً على الأقدام أو على ظهور الحيوانات.

ويتواجد العتالون "کۆڵبەر" في إيران مع تواجد أعداد منهم في تركيا أيضاً حيث إن معظمهم من الكورد في هذه الدول.