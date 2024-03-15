2024-03-15 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، على اعلان وزير المالية طيف سامي، ارسال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ارسال وزارة المالية بيانات جداول موازنة 2024 الى مجلس الوزراء، يعني ان مهمتها انتهت وننتظر تصويت مجلس الوزراء على هذه الجداول وارسالها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبين الكاظمي أن "مجلس الوزراء سيسرع بارسال هذه الجداول الى مجلس النواب، ونحن بدورنا سيكون لنا اطلاع عليها، وربما تجري عليها بعض التعديلات، اذا كانت هناك أي ملاحظات، ونحن لا يمكننا الاطلاع على تلك البيانات، الا بعد وصولها بشكل رسمي من مجلس الوزراء، بعد ان يصادق هو عليها".

والاربعاء الماضي، أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اكمال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء".

واكدت انها: "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن في 20 شباط الماضي ان "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023".