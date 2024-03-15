بحوزته 6 كغم "كبتاجون وكريستال".. الاطاحة بتاجر مخدرات خطير في ميسان

2024-03-15 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات خطير بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، من الإطاحة بأحد اخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان، وهو صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)".

واضافت، أنه "بعد التحقيق اعترف المتهم بوجود مواد مخدرة وأسلحة وصواريخ مدفونة في ناحية العزير، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان المشار اليه وعُثر على حبوب كبتاجون (4 كيلو غرام)، ومادة الكريستال المخدرة (2 كيلو غرام )، ورمانة هجومية عدد 8، وصواريخ مختلفة عدد 9".

ولفتت الى أنه "رُفعت المواد دون حادث يذكر وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة".



