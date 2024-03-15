توجيه بإلزام اصحاب المحال والشركات والكراجات في بغداد بنصب كاميرات مراقبة.. وثيقة

2024-03-15 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها ، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، عن توجيه امني بإلزام أصحاب المحال والشركات والكراجات في بغداد بنصب كاميرات مراقبة.

وأشارت الوثيقة، الى "كتاب قيادة العمليات المشتركة (هيئة الاستخبارات) سري وشخصي 827/1/2 في 25 شباط 2024 المتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع الأمني المنعقد بالساعة 2045 يوم 23 شباط 2024 في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالنظر لما تشكله كاميرات المراقبة من أهمية بالغة في كشف وتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية ، الإرهابية، الحوادث الأخرى بمختلف اشكالها) ".

وأضافت، "يقوم جهاز الامن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد محافظة بغداد ، امانة بغداد واية جهة أخرى ذات صلة بحملة منظمة وفق جدول زمني محدد بالزام أصحاب (المحلات، الكراجات، الأسواق، المعارض، الشركات وغيرها الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات في مدينة بغداد لنصب كاميرات مراقبة في نفس الوقت تشجيع الأهالي على نصب كاميرات المراقبة لاسيما في الدور التي تقع على الطرق الرئيسية والتقاطعات المهمة".

ولفتت الى "تزويد الجهات المعنية بموقف نصف شهري دوريا يتضمن المحافظة والمكان معزز بالإحداثيات وعدد الكاميرات الموجودة حالياً وعدد الكاميرات المنصوبة حديثاً ".















