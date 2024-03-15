مصرع 21 مهاجرا بينهم اطفال في بحر إيجه

2024-03-15 16:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

لقي 21 مهاجرا على الأقلّ بينهم خمسة أطفال مصرعهم غرقًا بعد انقلاب قاربهم المطاطي في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا الشمالية الغربية. وقالت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان انه عُثر على جثث 21 شخصًا بينهم خمسة أطفال، بينما كانت السلطات أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 16 شخصًا. وأشارت السلطات إلى أن القارب الذي يقلّ مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا في المياه التركية على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة ليمنوس اليونانية. ولا تزال جنسيات الضحايا غير معروفة. وقال مسؤولون إن خفر السواحل الأتراك أنقذوا شخصَين، بينما تمكّن مهاجران آخران من الخروج من المياه بمفردهما. وشاركت طائرة ومروحيتان